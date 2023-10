Turecki szef dyplomacji Hakan Fidan zaproponował powołanie systemu gwarancji bezpieczeństwa, mającego doprowadzić do trwałego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. - Turcja jest w kontakcie ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w kryzys w Strefie Gazy - dodał szef tamtejszego MSZ i wskazał jednocześnie, co - jego zdaniem - ma wpływ na to, że strony nie potrafią się porozumieć.