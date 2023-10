Wojna w Izraelu. Sygnał alarmowy, lista schronów. MSZ ostrzega

Polskie MSZ stanowczo odradza wszelkich podróży do Izraela, a także na Zachodni Brzeg Jordanu oraz do Strefy Gazy. Ci, którzy znajdują się na terenach objętych wojną, powinni być zarejestrowani w systemie Odyseusz. Lista zaleceń jest długa i szczegółowa. Co robić w przypadku alarmu rakietowego i gdzie się schronić? Poniżej informacje dla podróżujących.