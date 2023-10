- Oczekujemy oficjalnego oświadczenia Kremla , strony rosyjskiej o tym , kiedy dojdzie do wizyty . Osiągnęliśmy porozumienie, że pan Abbas przyjedzie do Moskwy - powiedział, cytowany przez prokremlowski serwis RBK.

Negocjacje w Moskwie? Ambasador Palestyny rozwiewa wątpliwości

- Z perspektywy Rosji, to, że na Bliskim Wschodzie płonie, jest w jej interesie. Od samego początku wojny w Ukrainie widziałem to, że izraelscy politycy bardzo poważne podchodzili do tego tematu, żeby nie dopuścić do destabilizacji w regionie - powiedział.