Ważna deklaracja irańskiego MSZ. Chodzi o odwet za nalot izraelskich dronów

Szef irańskiego MSZ brał udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat Bliskiego Wschodu w Nowym Jorku. Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do zakończenia ataków. "Najwyższy czas, aby zatrzymać niebezpieczny cykl odwetu na Bliskim Wschodzie" - wezwało jego biuro. Biały Dom nie komentuje doniesień o nocnych atakach izraelskich w Iranie - oznajmiła w piątek rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre.

Zdaniem komentatorów Izrael i Iran bagatelizują zdarzenie, by nie doprowadzić do eskalacji konfliktu. "Wygląda na to, że jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek wojny w tym regionie, mimo że społeczność międzynarodowa najprawdopodobniej dołoży wszelkich starań, aby złagodzić te napięcia" - napisał komentator spraw wojskowych w dzienniku "Haarec" Amos Harel.