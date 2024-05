Walki w Strefie Gazy. Jednoznaczne oświadczenie Netanjahu

W Kairze trwają rozmowy między delegacjami Izraela , Hamasu , Egiptu , USA i Kataru , mające na celu doprowadzenie do ograniczenia walk w Strefie Gazy.

Intencją strony palestyńskiej jest doprowadzenie do "kompleksowego zawieszenia broni" w ogarniętym wojną regionie, co w niedzielę potwierdzili przedstawiciele Hamasu. Premier Benjamin Netanjahu postawił jednak twarde warunki i ostro skomentował granice, jakie jego państwo jest w stanie zaakceptować, by osiągnąć porozumienie.