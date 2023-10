Inbar Lieberman mogła zrobić to jednak tylko dlatego, że cały czas była czujna. Kiedy usłyszała eksplozje zwiastujące początek bezprecedensowo krwawego ataku Hamasu na Izrael, zrozumiała, że odgłosy wystrzałów i eksplozji różnią się od tych, do których miejscowa ludność jest przyzwyczajona.

Wojna w Izraelu. Heroiczne działanie 25-latki ocaliło wioskę

Koordynatorka kultury w Nir Am Ilit Paz przekazała Walla News, że to decyzja młodej kobiety była kluczowa. - Podjęła decyzję, żeby nie czekać, ale by zaskoczyć ich operacyjnie. Fakt, że zrobili to tak szybko, zapobiegł dziesiątkom ofiar - oceniła. "Historia jej bohaterstwa zapisze się w izraelskiej tradycji na pokolenia" - przeczytać można w mediach społecznościowych.