W Izraelu rozbrzmiały syreny. Jest komunikat armii

Izraelskie media donoszą, że wczesnym wieczorem we wtorek w dziesiątkach izraelskich miast rozległy się syreny alarmowe . "W następstwie alarmów, które uruchomiono niedawno w rejonach Menasze, Szaron, Jarkon i Dan Szomron, pomyślnie przechwycono jedną rakietę, która przekroczyła terytorium Libanu " - podały w komunikacie Siły Obronne Izraela. Jednocześnie wojsko zaapelowało do obywateli, aby unikać przebywania na terenach otwartych i "niepotrzebnego wychodzenia na zewnątrz".

W Izraelu rozbrzmiały syreny. Przechwycono rakietę

To trzeci atak dalekiego zasięgu z Libanu w ciągu ostatniej godziny - wylicza Times of Israel. Wcześniej izraelska armia przekazała, że "niedawno" zidentyfikowano kilka rakiet, które przeleciały przez terytorium Libanu i spadły na otwartej przestrzeni w centrum Izraela. Nie uruchomiono jednak żadnych alertów.

Inwazja Izraela na Liban. Czy Iran wystrzeli rakiety?

- Poważnie podchodzimy do tej groźby. Zwracamy się z prośbą do obywateli o przestrzeganie wytycznych Dowództwa Frontu Wewnętrznego. Ostrzał z Iranu może mieć szeroki zasięg - podkreślił. Jak dodał, gdy zawyją syreny, ludzie proszeni będą o udanie się do obszarów chronionych i pozostanie tam, aż do wydania odpowiedniego komunikatu.