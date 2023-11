- Na co czekamy? W tej chwili chyba tylko na to, że pojedziemy odebrać naszych bliskich w trumnach - mówił pan Mariusz, jeden z Polaków, którzy od miesiąca próbują wydostać swoich bliskich ze Strefy Gazy. Zaapelował do władz i parlamentarzystów o wsparcie, wskazując, że dotychczas żadne działania nie przyniosły rezultatów. Z kolei poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek skierował swoje słowa do prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego.