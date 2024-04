USA ogłosiły nowe sankcje na Iran. Uderzą w irańskich dyplomatów

"Razem z przywódcami G7 jesteśmy zdeterminowani, by działać razem, by zwiększyć ekonomiczną presję na Iran. I nasi sojusznicy i partnerzy już ogłosili lub ogłoszą dodatkowe sankcje i środki, by ograniczyć destabilizacyjne programy wojskowe Iranu" - powiedział Biden.

