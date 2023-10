USA naciskają na ONZ. Chodzi o wojnę w Izraelu

Stany Zjednoczone przygotowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dokument ma potwierdzać, że Izrael ma prawo do samoobrony, nie przewiduje jednak przerwy w walkach czy rozejmu. Od Iranu USA domagają się z kolei, by przestał wspierać Hamas i zaprzestał eksportu broni do "milicji i grup terrorystycznych zagrażających pokojowi i bezpieczeństwu w całym regionie".