Trump komentuje atak Iranu na Izrael: To by się nigdy nie wydarzyło

"Izrael jest atakowany. Do tego nigdy nie powinno było się dopuścić. To by się nigdy nie wydarzyło, gdybym to ja był prezydentem" - stwierdził we wpisie w mediach społecznościowych były prezydent USA Donald Trump. W nocy doszło do irańskiego ataku na Izrael.