Wojna w Strefie Gazy. Kryzys humanitarny się pogłębia

Jak dotąd z samolotów zrzucono co najmniej 70 tysięcy racji żywnościowych. Zrzuty mają uzupełnić dostawy pomocy humanitarnej drogą lądową. Jednocześnie ONZ wezwała do otwarcia większej liczby przejść granicznych, by ciężarówki z potrzebnymi towarami dotarli do ludności cywilnej, gdyż obecne wysiłki społeczności międzynarodowej nie są wystarczające.