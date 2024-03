"To by się nigdy nie zdarzyło". Trump obwinia Bidena za jedną rzecz

We wtorek Donald Trump wystąpił w wywiadzie telefonicznym dla amerykańskiej stacji Fox News. Polityk odniósł się do trwającego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. - To by się nigdy nie zdarzyło, gdybym ja był prezydentem. Iran był bankrutem... Nie mieli pieniędzy dla Hamasu, dla Hezbollahu, oni zbankrutowali - podkreślał. Stwierdził, że "wobec niego by tak nie postąpili".

- Gwarantuję wam to. Zrobili to, ponieważ nie mają szacunku dla (prezydenta USA - red.) Bidena - zapewniał prowadzących program. Zapytany, czy popiera sposób, w jaki Siły Obronne Izraela walczą w Gazie, Trump odpowiedział: - Trzeba zakończyć ten problem. Doszło do straszliwej inwazji.

Izrael jak Ukraina? Donald Trump: To wina Bidena

Następnie były prezydent USA stwierdził, że taka sama sytuacja dotyczy inwazji Rosji na Ukrainę. - Podobnie Rosja nigdy nie zaatakowałaby Ukrainy. Nigdy. Ty to wiesz, wszyscy to wiedzą. To wszystko wina Bidena - skomentował.

- Gdyby w 2022 roku poszło wszystko dobrze, to ci wszyscy ludzie, którzy zmarli, z Ukrainy, Rosji i Izraela prowadziliby teraz wspaniałe życie - dodał.

Zapytany o to, czy Joe Biden jest w trakcie "porzucania Izraela", odpowiedział, że "wierzy w to", ale trzeba zapytać o to samego prezydenta. Następnie zakpił z kompetencji umysłowych swojego wyborczego rywala, sugerując, że jest mało takich pytań, na które zna on odpowiedź bez wsparcia swojego politycznego zaplecza.

Ukraina. Donald Trump odmawia pomocy

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się za równo osiem miesięcy (5 listopada). Trwają prawybory w poszczególnych stanach, w których na ogół dominują Joe Biden jako kandydat demokratów i Donald Trump z ramienia Partii Republikańskiej.

Podczas swojej prekampanii wyborczej Trump nie zdradził jednak kierunku spraw zagranicznych, które zamierza obrać, jeśli zwycięży. "Poza ogólnymi twierdzeniami, takimi jak zakończenie wojny na Ukrainie w ciągu 24 godzin, co wywołało niepokój w europejskich stolicach" - przypomina agencja Reutersa.

Trump jest jednak przeciwnikiem dalszego przekazywania pieniędzy na pomoc Ukrainie. Wielokrotnie wzywał republikanów do odrzucenia ponadpartyjnego kompromisu w sprawie migracji i środków dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, zanim jeszcze porozumienie zostało zawarte.

