Tajny plan Izraela. Chce wykorzystać wodę z Morza Śródziemnego

Izrael planuje zalać tunele Hamasu - donosi "The Wall Street Journal". Informacje pozyskane przez gazetę wskazują, że Siły Obronne Izraela już ustawiły pięć dużych pomp wodnych w pobliżu obozu uchodźców w mieście Gaza i są gotowe do działania, jednak nie ma pewności, czy je podejmą. "Nie można wiedzieć, czy to będzie skuteczne, ponieważ nie wiemy, w jaki sposób woda morska będzie spływać w tunelach, w których nikt wcześniej nie był" - cytuje "WSJ" osobę zaznajomioną z planem.