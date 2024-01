Wojna w Izraelu. Słowa krytyki pod adresem WHO

- Oświadczenie dyrektora generalnego było ucieleśnieniem wszystkiego, co jest nie tak z WHO od 7 października . Nie wspomniano o zakładnikach, gwałtach, morderstwach, militaryzacji szpitali i nikczemnym wykorzystywaniu ludzkich tarcz przez Hamas - powiedziała ambasador Izraela w Genewie, Meiraw Eilon Szahar, w komentarzu przesłanym agencji Reutera.

Kongresmeni krytycznie o Netanjahu. "Jest bardzo, bardzo niepopularny"

- Istnieje prawdziwa nieufność, istnieją poważne pytania, co do jego zdolności przywódczych i uważam, że jest bardzo, bardzo niepopularny. Myślę, że widać to w jego gabinecie. Widać to w jego koalicji. Widzicie to w wojsku, w całym kraju. I myślę, że jest to główny temat dla wielu decydentów tutaj, w USA, z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego - mówił rozmówca stacji.