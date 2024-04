Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do zachowania "maksymalnej powściągliwości". "Jestem głęboko zaniepokojony bardzo realnym niebezpieczeństwem niszczycielskiej eskalacji na skalę całego regionu. Wzywam strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, by uniknąć działań, które mogą doprowadzić do dużej konfrontacji zbrojnej na wielu frontach na Bliskim Wschodzie" - napisał w mediach społecznościowych.

