Wojna w Izraelu. Zlikwidowano dwóch przywódców Hamasu

Izrael. W nalocie zginął dowódca sił specjalnych Hamasu

- Zapewniamy, że wojna będzie kontynuowana. Do Izraela nadchodzi więcej broni i amunicji. Zniszczymy Hamas i zwyciężymy. Trzeba na to czasu, ale zakończymy tę wojnę silniejsi, niż kiedykolwiek. Nie podam szczegółów tego, co nastąpi później, lecz mówię wam - to dopiero początek. Uderzymy z bezprecedensową siłą - powtórzył.