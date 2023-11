Spięcie po słowach Netanjahu. Biały Dom ma inną wizję

- Joe Biden uważa, że ponowne zajęcie Strefy Gazy przez siły izraelskie nie jest dobre dla Izraela ani narodu izraelskiego - powiedział we wtorek John Kirby z administracji prezydenta USA. To reakcja Białego Domu na słowa premiera Benjamina Netanjahu, który roztoczył wizję przyszłości palestyńskiej eksklawy pod kontrolą Tel Awiwu. Szef izraelskiego rządu ogłosił w orędziu do narodu, że nie będzie zawieszenia broni ani dostaw paliwa do Gazy, jeśli Hamas nie uwolni zakładników.