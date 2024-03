Izraelskie społeczeństwo o pokoju z Palestyńczykami. Są wyniki sondażu

"Jednym z głębokich skutków ataku Hamas u z 7 października jest gwałtowny spadek zaufania izraelskiego społeczeństwa do możliwości politycznego rozwiązania konfliktu. To samo tyczy się prowadzenia wojny na północy (stąd 63 proc. uważa, że Izrael musi zainicjować atak na Hezbollah), a w odniesieniu do epoki powojennej 79 proc. uważa, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie ma szans na pokój z Palestyńczykami " - zaznaczają autorzy badania.

To Hamas przekonał Izraelczyków do podjęcia takich decyzji - stwierdził prof. Yedidia Stern, prezes Żydowskiego Instytutu Polityki Narodowej.

Izraelczycy są podzieleni co do terminu ataku na Hezbollah. Około 29 proc. uważa, że Hezbollah powinien zostać zaatakowany w Libanie tak szybko, jak to możliwe, 34 proc. popiera atak w Libanie po zakończeniu kampanii w Gazie, a 28 proc. woli w dalszym ciągu dążyć do porozumienia politycznego, które zapobiegnie eskalacji militarnej w Libanie.