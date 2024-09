Śmierć izraelskich zakładników. Netanjahu przeprasza

"Hamas zapłaci wysoką cenę"

W poniedziałek późnym wieczorem premier Benjamin Netanjahu wyszedł na konferencję prasową . - Byliśmy blisko tego, by ich uratować żywych, ale to się nie udało. Nie pozwolimy, by ta masakra uszła Hamasowi płazem, Hamas zapłaci za to bardzo wysoką cenę - zapowiedział.