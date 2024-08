Izrael-Hezbollah. USA wysyłają dodatkowe lotniskowce na Bliski Wschód

Decyzja Lloyda Austina to reakcja Waszyngtonu na atak Hezbollahu na Izrael, do którego doszło w niedzielę rano. Choć strony deklarowały, że nie dążą do eskalacji, to stanowiska przywódców obu przywódców tylko podsyciły obawy obserwatorów.