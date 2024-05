Do Kairu przybyły delegacje Hamasu, Izraela, Kataru i USA, by omówić proponowany rozejm w Strefie Gazy - donosi powiązany z egipskimi władzami kanał Al-Qahera News. Według amerykańskich mediów strona palestyńska zabiega o długoterminowe zawieszenie broni, z kolei Tel-Awiw stawia jej ultimatum. Antony Blinken ostrzegł, że potencjalne skutki izraelskiej odpowiedzi na brak ugody będą "nie do przyjęcia".