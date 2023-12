Przejście ze Strefą Gazy otwarte. USA: Niewystarczająca decyzja

Ciężarówki po przejściu kontroli w Kerem Szalom nie wjeżdżają jednak od razu do Strefy Gazy, ale są kierowane ponownie do Egiptu na przejście w Rafah i dopiero tam pokonują granicę z palestyńskim terytorium.

Do tej pory inspekcje dokonywane były tylko na przejściu Nitzana na granicy Egiptu z Izraelem, po czym ciężarówki jechały do Rafah i tam przekraczały granicę ze Strefą Gazy.

Izrael. Zmiana na przejściu granicznym ze Strefą Gazy. USA: To niewystarczająca decyzja

- Odpowiedź izraelskiego rządu była taka, że może on zbudować zdolność Rafah do zapewnienia wystarczającej pomocy humanitarnej, ale my ostatecznie doszliśmy do wniosku, że tak nie jest - powiedział Kirby.