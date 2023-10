Propalestyńskie demonstracje w Europie. Tysiące ludzi na ulicach

Tysiące osób wyszły w niedzielę na centralne ulice Madrytu, aby wyrazić solidarność z Palestyńczykami pod hasłem: "Nie dla barbarzyństwa. Nie dla wojny. Zawieszenie broni". Do protestów przeciwko izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy doszło także w innych miastach Hiszpanii.

W manifestacji w Madrycie uczestniczyło około 35 tys. osób - oszacowała delegatura rządu centralnego, na którą powołała się agencja Europa Press. Uczestnicy nieśli transparenty i skandowali hasła: "To nie jest wojna, to ludobójstwo", "To był szpital, nie baza wojskowa", "Wolność dla Palestyny" i "Zawsze z palestyńskim ruchem oporu".