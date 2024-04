- Powinniśmy trzeźwo patrzeć na zjawiska zwane Teheranem i Iran em. Istnieje imperium zła w Teheranie, mające swoich popleczników, którymi kieruje w całym regionie i komórki na całym świecie. Wydają miliardy dolarów na podważanie stabilności w regionie - mówił izraelski prezydent. Dodał, że światowi przywódcy muszą "jasno powiedzieć" irańskiemu reżimowi, że jego zachowanie jest "nie do przyjęcia".

Prezydent Izraela komentuje atak Iranu

- To jest jak prawdziwa wojna. Mam na myśli, że to jest deklaracja wojny - mówił prezydent, po czym dodał, że Izrael zachowa powściągliwość. Zapytany, czy zgadza się z zachodnimi sojusznikami, którzy wzywają do zachowania spokoju, odparł, że "Ostatnią rzeczą, jakiej Izrael szuka w tym regionie od czasu swojego powstania, jest pójście na wojnę - szukamy pokoju" przekazał w wywiadzie prezydent Izraela.