Premier Izraela obawia się trybunału. "Co za absurd"

Benjamin Netanjahu skomentował doniesienia o możliwym wystawieniu nakazów aresztowania wobec władz Izraela przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W ocenie premiera Izraela byłoby to "skandalem o historycznym znaczeniu", "niezatartą plamą na całej ludzkości". Netanjahu stwierdził również, że "odmawia się im prawa do obrony". - Co za absurd - podkreślił.