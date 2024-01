W Hadze od kilku dni trwa proces, w którym Izrael jest oskarżony o prowadzenie w Strefie Gazy ludobójstwa. Sprawę wniósł do Międzynarodowego Trybunału Stanu rząd Republiki Południowej Afryki . Przedstawiciele Tel Awiwu twierdzą, że postępowanie jest nieuzasadnione, a ci, którzy je wspierają, działają na korzyść Hamasu .

Premier Izraela: Oskarżenie przed MTS to obłudna napaść na żądanie Hamasu

Jak podkreślił, oskarżenie o ludobójstwo uważa za "obłudną napaść". Netanjahu odniósł się w ten sposób do wydarzeń z 7 października, kiedy bojownicy Hamasu zabili w Izraelu ok. 1200 osób. Była to największa zbrodnia przeciwko Żydom od czasu II Wojny Światowej.