Gdyby w połowie listopada w Izraelu odbywały się wybory parlamentarne koalicja rządząca z premierem Benjaminem Netanjahu na czele zdobyłaby o 30 proc. mniej mandatów - podaje portal "The Times of Israel".

Izrael. Benjamin Netanjahu w tarapatach. Sondaże wskazują

Z kolei 56 proc. obywateli twierdzi, że Benjamin Netanjahu powinien podać się do dymisji , gdy tylko zakończy się wojna.

Izrael. Rośnie niezadowolenie. Powodem zakładnicy Hamasu

Istotnym czynnikiem wpływającym na niezadowolenie społeczne w Izraelu jest kwestia zakładników, porwanych przez bojowników Hamasu podczas ataku z 7 października. Ich dokładna liczba nie jest znana, szacuje się jednak, że jest to około 240 osób .

Wielu Izraelczyków uważa, że rząd nie przykłada dostatecznych starań, by uwolnić swoich obywateli z niewoli. Krewni zakładników konsekwentnie krytykują rząd za brak informowania ich na bieżąco i twierdzą, że wysiłki na rzecz uwolnienia powinny być absolutnym priorytetem izraelskiej kampanii w Strefie Gazy po atakach z 7 października.

W sobotę tysiące Izraelczyków, wśród nich członkowie rodzin i znajomi porwanych, przybyło do Jerozolimy, gdzie protestowali pod biurem premiera Netanjahu, domagając się " natychmiastowego sprowadzenia zakładników do domu ". Przedstawiciele rodzin mieli spotkać się z członkami izraelskiego gabinetu wojennego Bennym Gantzem i Gadim Eisenkotem.

Izrael. Wojna z Hamasem to tysiące ofiar

