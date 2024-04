Nie popieramy śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie działań Izraela w Gazie, uważamy, że jest to poza jurysdykcją Trybunału - oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Według doniesień medialnych premier Binjamin Netanjahu w rozmowie z prezydentem Joe Bidenem przyznał, że obawia się wydania przez MTK nakazu aresztowania. - Izrael nigdy nie zaakceptuje żadnych prób MTK, by podważyć jego prawo do samoobrony - zapowiadał Netanjahu.