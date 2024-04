Administracja prezydenta USA Joe Bidena udzieliła w tym tygodniu zgody na przekazanie Izraelowi kilku tysięcy bomb lotniczych. Zostaną one jednak dostarczone dopiero w przyszłym roku - podała agencja Reuters, powołując się na urzędnika Białego Domu. Tymczasem do uwarunkowania wsparcia dla Izraela wzywa prezydenta USA coraz więcej Demokratów w Kongresie. Sekretarz stanu Antony Blinken w czwartek zaznaczał, że jeśli Izrael nie zmieni podejścia, USA zmienią podejście do Izraela.