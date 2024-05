Izrael a Palestyna. Co z porozumieniem?

Jak czytamy, w projekcie umowy znajduje się "zwiększenie" pomocy humanitarnej, rozszerzenie grupy mieszkańców Strefy Gazy, którzy mogliby swobodnie przemieścić się na północ tej półenklawy, oraz ograniczone wycofanie wojsk izraelskich z terenów zamieszkanych w Strefie. Jednak to, jak zauważył izraelski portal Israel National News i tak już się dzieje.

Jak ocenia Al Akhbar, propozycja świadczy o elastyczności Izraela w odniesieniu do osób, które miałyby zostać zwolnione z więzień w zamian za izraelskich zakładników.

Izrael. Benjamin Netanjahu pod naciskiem USA

Tymczasem w środę agencja AFP przekazała, powołując się na rozmowę z członkiem władz Hamasu Suhailem al-Hindi , że organizacja nadal nalega na trwałe zakończenie walk, co stoi w jaskrawej sprzeczności tak z wynegocjowaną propozycją porozumienia , jak i z izraelskim planem przeprowadzenia ofensywy w mieście Rafah na południu Strefy Gazy. W tej sprawie - jak donosi agencja - Hamas zapowiedział, że udzieli odpowiedzi "w bardzo krótkim czasie".

Kancelaria premiera przekazała portalowi Times of Israel jedynie, że zdaniem Netanjahu ewentualne zawarcie takiego porozumienia nie oznacza, że nie dojdzie do ofensywy sił izraelskich na miasto Rafah na południu Strefy Gazy. "Operacja w Rafah nie jest od niczego uzależniona. Premier Netanjahu jasno przekazał to sekretarzowi Blinkenowi" - głosi komunika