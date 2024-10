Polscy żołnierze w Libanie w schronach. Minister ujawnia szczegóły

Żołnierze z Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie spędzili "dużą część nocy" w schronach - przekazał w środę Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że żołnierze musieli też zejść do schronów, w momencie, gdy z Iranu do Izraela leciały rakiety przez Irak. Podkreślił, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta i będzie oddziaływać na Polskę. - Nie tylko przez zlokalizowane tam polskie kontyngenty wojskowe, ale też przez odciągnięcie uwagi od tego, co robi Putin - wyjaśnił.