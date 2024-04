Polak zginął w ataku na konwój z pomocą humanitarną. Nowe informacje

Jednak do ostrzału doszło, kiedy trzy samochody WCK opuściły skład, a wówczas nie towarzyszyła im już ciężarówka , na której miała znajdować się uzbrojona osoba.

Strefa Gazy. Atak na konwój z pomocą humanitarną. Kto zadecydował?

Jak twierdzą media, decyzję o ostrzelaniu konwoju podjął oddział pilnujący trasę transportu pomocy humanitarnej. Kiedy pierwsza rakieta trafiła w samochód, osoby znajdujące się w środku ewakuowały się do pozostałych dwóch pojazdów. Zdołały zgłosić, że zostały zaatakowane, zanim drugi pocisk trafił w kolejne auto. Gdy podjechał ostatni nieuszkodzony samochód, aby zabrać rannych, trafił weń trzeci pocisk. Zginął kierowca oraz wszystkich sześciu pasażerów.

We wtorek wieczorem szef Dowództwa Południe generał brygady Jaron Finkelman przedstawi szefowi sztabu, generałowi Herciemu Halewi, wyniki wstępnego dochodzenia. Według medialnych doniesień Izrael wysyła do krajów, z których pochodzili zagraniczni wolontariusze, swoich dyplomatów, by ci przedstawili tamtejszym władzom wstępne ustalenia dochodzenia.