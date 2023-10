Jak podała Kancelaria Prezydenta RP, to Yuval Dancyg prosił o możliwość spotkania z Andrzejem Dudą. Jego ojciec Alex Dancyg , najpewniej uprowadzony przez Hamas, przez lata pracował w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w Jerozolimie.

75-latek kształcił izraelskich przewodników grup młodzieży przyjeżdżających do Polski. - Urodzony w 1948 roku w Warszawie Dancyg to niesamowita postać na mapie relacji polsko-żydowskich, zwolennik współpracy obu narodów. Przyjechał do Izraela w latach 50. Zawsze szczycił się tym, że jest obywatelem RP - mówił Jarosław Papis-Rozenbaum.