Są spakowani i gotowi do podróży. Polacy przebywający w Tel Awiwie od kilkudziesięciu godzin czekają na kontakt ze strony ambasady RP w sprawie ewakuacji z Izraela. Sami nie mogą się dodzwonić do placówki. - W sieci powstały grupy. Organizuje je kilku mieszkających tu Polaków, którzy pomagają, bo niestety państwo zawodzi - mówi Interii Kacper Ponichtera. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w rozmowie z naszym portalem obiecuje, że każdy otrzyma pomoc. - Prosimy o cierpliwość, to jeszcze trochę potrwa - apeluje.