Palestyński przywódca podziękował papieżowi za jego wysiłki na rzecz pokoju w regionie i podkreślił, jak ważne jest to, by Watykan dalej apelował o zawieszenie broni.

Papież Franciszek o wojnie Izraela z Palestyną

Papież Franciszek oświadczył w środę we włoskiej telewizji RAI, że świat przeżywa obecnie "bardzo mroczne" chwile, w których "nie znajduje się zdolności do refleksji". "To mroczna chwila i następna porażka", "każda wojna jest porażką", "nie możemy przyzwyczajać się do wojen" - mówił.