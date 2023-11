Do masakry na festiwalu Tribe of Nova - Supernova odbywającego się około pięć kilometrów od Strefy Gazy, doszło 7 października, pierwszego dnia wojny Izraela z Hamas em.

Z relacji uczestników wynikało, że bojownicy, którzy przedarli się przez płot graniczny podjechali na miejsce samochodami i strzelali do przypadkowych osób . Z ostatnich danych wynika, że zginęły co najmniej 364 osoby.

Oświadczenie palestyńskiego resortu. Wskazali Izrael

Oświadczenie zniknęło. Media reagują

Po kilku godzinach od publikacji oświadczenie zniknęło z mediów społecznościowych palestyńskiego resortu . Jak jednak wskazuje "The Times of Israel" dokument został przesłany zagranicznym dyplomatom i członkom Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wściekłość w Izraelu. "Odwrócenie prawdy"

- Zaprzeczyli, że to Hamas dokonał straszliwej masakry na festiwalu w pobliżu Strefy Gazy, jednocześnie oskarżając o to Izrael. To całkowite odwrócenie prawdy - stwierdził w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Netanjahu zapewnił, że po "całkowitym zniszczeniu Hamasu", jego celem będzie to, by "żadna przyszła administracja w Gazie nie przeczyła masakrze i nie edukowała swoich dzieci w taki sposób, by stawały się terrorystami". - To jest nie do przyjęcia i nie jest to sposób na osiągnięcie pokoju - dodawał.