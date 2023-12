Gaza. Dramatyczna akcja ratunkowa

Kilka metrów dalej pod gruzami znajdował się także ojciec dziecka - Ahmad Rouqah. Z pomocą ratowników udaje się wydobyć go na powierzchnię. Po paru sekundach uwolniona zostaje także mała Tala. Dziecko i ojciec trafiają do różnych szpitali.

Mężczyzna wyjaśnił, że rodzina uciekła z domu w mieście Gaza na polecenie Izraela do Khan Younis. Tam również otrzymali nakaz ewakuacji. Przenieśli się do Rafah.

Dziewczynka wyciągnięta spod gruzów. Akcja w Gazie

Rouqah relacjonował, że rodzina skończyła modlitwę, a kobiety zaczęły przygotowywały kolację, gdy doszło do ataku. - Dlaczego i po co? Tylko Bóg wie - powiedział i podkreślił, nawiązując do Hamasu, że nikt z jego rodziny nie był częścią tego, co nazwał "ruchem oporu".