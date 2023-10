"Izraelski minister obrony odwiedził w czwartek południe Izraela . Spotkał się z żołnierzami zgrupowanymi w pobliży granicy ze Strefą Gazy . Podkreślił, że armia koncentruje się - przede wszystkim - na pokonaniu Hamas u " - podał "The Jerusalem Post".

- Od 45 lat prowadzę żołnierzy do walki. Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo. Byłem za nie odpowiedzialny przez ostatnie dwa tygodnie - nawet w trudnych czasach jestem odpowiedzialny za doprowadzenie Izraela do zwycięstwa - podkreślił Yoav Gallant . Dodał, że "ta bitwa będzie długa i ciężka" .

Izrael. Lądowa ofensywa dużym wyzwaniem

" Lądowa ofensywa w Strefie Gazy , którą planuje izraelska armia, będzie dużym wyzwaniem, ponieważ Hamas przygotowywał się do tej wojny przez wiele miesięcy, a przede wszystkim dlatego, że będzie to walka z miejską partyzantką" - pisze portal i24.

Największą korzyść Hamas czerpie z sieci ukrytych tuneli nazywanych przez Izraelczyków "metrem". Są one trudne do zniszczenia i aby uniemożliwić wrogowi wykorzystanie tej przewagi, żołnierze IDF będą musieli szukać wejść do podziemnych korytarzy oraz szybów wentylacyjnych - wyjaśnia i24.