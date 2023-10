Nietypowa prośba Iranu do Łukaszenki. Białoruś milczy, media spekulują

Zaskakujące wieści z Iranu. Jak donosi agencja informacyjna IRNA, irański wiceprezydent Mohammad Mokhber podczas wizyty w Mińsku miał wezwać Alaksandra Łukaszenkę do "wystąpienia po stronie uciśnionego narodu Palestyny i położenia kresu zbrodniom". Co ciekawe, państwowe białoruskie kanały milczą na temat prośby, choć z samego spotkania pojawiła się obszerna relacja tekstowa i zdjęciowa. W irańskiej depeszy nie przekazano, co Mokhber dokładnie miał na myśli i jakich działań oczekiwałby od Łukaszenki, który już niejednokrotnie chętnie reklamował swoje usługi mediacyjne.