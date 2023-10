Od 7 października na granicy izraelsko-libańskiej niemal codziennie dochodzi do wymiany ognia między armią izraelską a propalestyńskimi grupami zbrojnymi.

Według szacunków AFP od ataku Hamasu na Izrael 7 października w wymianie ognia na granicy zginęło co najmniej 59 osób w Libanie, w większości bojownicy Hezbollahu, ale także czterech cywilów, w tym dziennikarz. W Izraelu armia poinformowała o czterech ofiarach śmiertelnych.

Izrael. Premier Libanu o "wyścigu z czasem"

W poniedziałek premier Libanu Nagib Mikati oświadczył, że jego rząd robi wszystko, co w jego mocy, aby zapobiec przystąpieniu kraju do wojny między Izraelem a palestyńskim Hamasem.

Izrael a Liban. Lider Hezbollahu milczy

Według amerykańskiej gazety życie w Libanie praktycznie ustało . Restauracje, hotele i bary opustoszały, kluby odwołały wydarzenia w a kcie solidarności z mieszkańcami Strefy Gazy . Jednocześnie narastają obawy, że jeśli Hezbollah przystąpi do wojny, Liban zostanie zniszczony tak, jak Gaza.

Przedstawiciele Hamasu wyrażali nadzieję na większy udział Hezbollahu w walkach, które rozpoczęły się po brutalnym ataku palestyńskiego ugrupowania na Izrael z 7 października. - Spodziewaliśmy się znacznie większego zaangażowania niż to, co ma miejsce. Wzywamy ich do dalszego uczestnictwa - mówił 16 października członek biura politycznego Hamasu Musa Abu Marzuk.