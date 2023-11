Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Do starcia doszło między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Wojskowi przedstawiają jednak sprzeczne wersje co do przebiegu wydarzeń. Hezbollahh twierdzi, że zniszczył nad południowym Libanem izraelski dron za pomocą rakiety ziemia - powietrze. Z kolei Izrael potwierdza wystrzelenie rakiety, ale zaprzeczyła jakoby jego dron został zniszczony.