- To był pewien sygnał. Ale nawet atak z ostrzeżeniem może przynieść duże straty i jest pewnym wyzwaniem rzuconym drugiej stronie. Pytanie jak strona izraelska teraz na to odpowie - dodaje ekspert.

Iran prowadzi "kalibrowane" ataki

Michał Wojnarowicz zaznacza też, że obecne decyzje Teheranu są zachowawcze. - Działania ze strony Iranu są wykalibrowane . Warto jednak mieć z tyłu głowy, że nawet jeśli jest kalibracja ataku, wybór konkretnych celów i środków, czyli na przykład w kwietniu dużej liczby dronów, druga strona jest uprzedzona o ataku i nie jest on tak bardzo efektywny, to nigdy nie ma gwarancji, że szczątki rakiety czy drona nie spadną np. na autobus z cywilami .

Izrael sięgnie po ostateczny scenariusz? "Myślą o tym od lat"

- Izraelczycy myślą, mówią od wielu lat o ataku na irańską infrastrukturę programu nuklearnego . Mają ku temu możliwości. Ale to wymagałoby koordynacji z Amerykanami i państwami arabskimi. Nie wydaje mi się, żeby ci partnerzy jakkolwiek by tego teraz chcieli . Jest też pytanie czy na taki polityczny gambit Izraelczycy zdecydowaliby się na miesiąc przed wyborami w USA - zaznacza Wojnarowicz.

- Taka sytuacja stawiałaby Amerykanów pod ścianą . Administracji Bidena nie zależy na uwikłanie się w konflikt z Iranem. Ona dążyła do ścieżki negocjacyjnej, jeśli chodzi o irański program nuklearny. Nie ma też co ukrywać, że przy całej antyirańskiej retoryce Donalda Trumpa , to nie jest osoba, która chciałaby się wikłać w konflikt na Bliskim Wschodzie - mówi dalej.

Bliski Wschód. "Furtka" do zakończenia konfliktu

- Kilka elementów tutaj się zazębia. To kwestia kalkulacji politycznych po stronie samego premiera Netanjahu. Uwikłanie regionu w konflikt o większej intensywności niż do tej pory, co miałoby duży wymiar w kontekście konsekwencji gospodarczych. Na pewno Iran będzie mieć większą łatwość w akcjach przeciwko Izraelowi tak długo, jak długo trwa operacja w Libanie. Hezbollah będzie mieć pretekst do atakowania Izraela tak długo, jak długo trwają walki w Strefie Gazy, bo trzeba pamiętać o genezie tej odsłony konfliktu - wyjaśnia w rozmowie z Interią analityk PISM.