"To nie przypadek ani pomyłka", "nie można tego akceptować", "ochrona sił pokojowych jest obowiązkiem" - w takich słowach zareagowali minister obrony Włoch, szef MSZ Francji oraz premier Irlandii, odnosząc się do ataku Izraela na siły pokojowe ONZ w Libanie. Wszyscy z nich domagają się wyjaśnień od strony izraelskiej i podkreślają, że może to stanowić naruszenia prawa międzynarodowego.