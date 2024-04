Zmasowany atak Iranu w noc z soboty na niedzielę to największy jak dotychczas egzamin dla izraelskich systemów obrony powietrznej. 99 proc. z ponad 300 wystrzelonych dronów i rakiet udało się zniszczyć - twierdzi armia Izraela.

Wychodzi więc na to, że wielowarstwowy system obronny Izraela wykazał się niebywałą skutecznością. Duża zasługa w tym słynnej Żelaznej Kopuły (Iron Dome), która stosowana jest do ochrony obiektów wojskowych i cywilnych przed ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy i Libanu.

Izrael rozpoczął budowę systemu po wojnie w Libanie w 2006 roku, a następnie został wsparty technologią i finansowaniem ze strony USA. Według izraelskiej firmy wojskowej Rafael, która brała udział w projektowaniu systemu, jego skuteczność wynosi około 90 proc. To Żelazna Kopuła pozwala Izraelczykom czuć się w miarę bezpiecznie mimo ciągłego zagrożenia ze strony państw regionu.

Żelazna Kopuła: Jak działa? Wspiera ją Proca Dawida

Jak działa Żelazna Kopuła? To kilkanaście baterii rozstawionych w całym kraju. Każda bateria składa się z trzech-czterech wyrzutni rakietowych. Na każdej z nich gotowych do strzału jest 20 pocisków Tamir. Po wykryciu i zidentyfikowaniu wrogiego pocisku, radary śledzą jego lot i przewidują miejsce uderzenia. Jeśli jest zagrożenie dla ludzi lub infrastruktury, system daje zielone światło do wystrzelenia pocisku przechwytującego. 10-kilogramowa głowica Tamira pozwala niszczyć pociski artyleryjskie, rakiety i samoloty.

Iron Dome jest systemem obrony krótkiego zasięgu (4-70 km). Ale to tylko jeden z wielu zaawansowanych systemów obrony przeciwrakietowej Izraela. W 2017 roku kraj ten zainstalował system przechwytujący średniego i dalekiego zasięgu znany jako Proca Dawida. Został on zaprojektowany do wykrywania i niszczenia pocisków balistycznych i manewrujących, a także dronów w zasięgu do 200 kilometrów.

System produkowany jest przez przedsiębiorstwa zbrojeniowe Rafael (Izrael) i Raytheon (Stany Zjednoczone). W 2023 roku Ministerstwo Obrony Finlandii poinformowało o wydaniu zgody na zakup przez armię izraelskiego systemu. Koszt nabycia ma wynosić 316 mln euro z możliwością dokonania kolejnego zakupu za kwotę 216 mln euro.

Izrael: Systemy Arrow, C-Dome, I-Dome

Izrael posiada także zaawansowany system obrony przeciwrakietowej Arrow (Strzała). Twórcy systemu twierdzą, że może on przechwytywać pociski wystrzelone z odległości do 2,4 tys. kilometrów i może to robić ponad ziemską atmosferą. Taką zdolność mają tylko trzy inne kraje świata: USA, Rosja i Chiny.

Arsenał środków obrony powietrznej Izraela uzupełniają: morska wersja Iron Dome, znana jako C-Dome - uruchomiona po rozpoczęciu ataków przez jemeńskich Huti - oraz wersja mobilna lądowa, czyli I-Dome. Wojsko testuje również system o nazwie Iron Beam, który wykorzystuje lasery do przechwytywania pocisków wystrzelonych z bliskiej odległości. Ma on osiągnąć gotowość operacyjną w połowie przyszłego roku.

