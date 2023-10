- Nasi wrogowie dopiero zaczęli płacić cenę. Nie podam szczegółów tego, co nastąpi później, lecz mówię wam - to dopiero początek - powiedział w telewizyjnym wystąpieniu premier Izraela. Kraj od tygodnia odpierający ataki Hamasu szykuje się do, jak analizują zachodnie media, potężnej operacji lądowej na Strefę Gazy.