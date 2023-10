Netanjahu: "Wojna będzie długa, ale uwolnimy wszystkich". Hamas odpowiada

Przywódca zapewnił, że państwo izraelskie "wykorzysta i wyczerpie każdą możliwość, by sprowadzić zakładników do domu" . - Te wysiłki nie tylko nie ustały, ale trwają i nasiliły się - podkreślił.

Podkreślił, że pomysł wymiany zakładników na jeńców palestyńskich był omawiany w izraelskim rządzie, ale odmówił podania szczegółów, twierdząc, że ujawnienie jakichkolwiek informacji przyniesie efekt przeciwny do zamierzonego.

Benjamin Netanjahu: Celem operacji jest uwolnienie wszystkich zakładników

Netanjahu powiedział, że głównym celem wojny, w tym operacji lądowej, jest uwolnienie zakładników. - Kluczowy jest poziom presji - powiedział premier. - Im większa presja, tym większe szanse na powrót jeńców do domu - zauważył.

Netanjahu powiedział również, że drugi etap wojny z Hamasem rozpoczął się w piątek wieczorem wraz z wejściem większej liczby sił lądowych do Strefy Gazy. Wezwał miejscową ludność do przeniesienia się do bezpiecznych obszarów.