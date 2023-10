Izrael. Benjamin Netanjahu przy Strefie Gazy

- Czy jesteście gotowi na następny etap? Bo on się zbliża - powiedział Netanjahu do żołnierzy. W sieci pojawiły się też zdjęcia premiera Izraela.

Izrael. Strefa gazy bez ewakuacji. Hamas przemówił

"Strony uzgodniły, że obszary na trasie przejazdu cudzoziemców nie znajdą się pod ostrzałem izraelskim" - podała Associated Press. Urzędnik z egipskiej strony przejścia granicznego Rafah powiedział, że otrzymał instrukcje, by otworzyć przejście w sobotę po południu, tak aby umożliwić wyjazd cudzoziemcom. Obaj urzędnicy prosili o zachowanie anonimowości, ze względu na to, że nie są upoważnieni do wypowiadania się dla mediów.