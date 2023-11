Premier Izraela poinformował, że Hamas stracił kontrolę nad północną częścią Strefy Gazy. - Nie mają już tam bezpiecznego miejsca, by się schronić - powiedział Benjamin Netanjahu. Wcześniej o utracie kontroli informowała izraelska armia. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że urwał się kontakt ze szpitalem al-Szifa w Gazie. Organizacja "poważnie obawia się" o bezpieczeństwo uwięzionych tam ludzi. Jednocześnie WHO wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni w palestyńskiej enklawie.