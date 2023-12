W izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców Maghazi w środkowej części Strefy Gazy zginęło co najmniej 70 osób. Hamas w oświadczeniu stwierdził, że nalot to "nowa zbrodnia wojenna", a izraelska armia podała, że weryfikuje informacje na ten temat. Jak z kolei podaje publiczny izraelski nadawca Kan, władze kraju mają rozważać niezabijanie przywódców Hamasu, gdyby miało to doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników. W sprawie mają toczyć się rozmowy, jednak żadna konkretna propozycja jeszcze nie padła.